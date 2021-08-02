ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الصين لـ302 قتيل

ارتفعت حصيلة الفيضانات في وسط الصين إلى 302 قتيل، حسبما أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، بعد هطول أمطار غزيرة بلغ منسوبها خلال ثلاثة أيام ما يوازي معدل ما يتساقط طيلة سنة.

وسُجلت أكثر من 290 وفاة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان، وفق ما صرح مسؤولون للصحافيين، فيما لا يزال نحو 50 شخصًا في أنحاء المقاطعة، في عداد المفقودين، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت الحصيلة السابقة لمجمل المقاطعة تشير إلى نحو 100قتيل، ونقلت وسائل الإعلام عن رئيسة بلدية تشنغتشو هو جونغ، أن 39 شخصًا قضوا في مواقف سيارات تحت الأرض.

وجرفت الفيضانات قطار أنفاق، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا من بين نحو 500 كانوا فيه ساعة الذروة.

وتعرضت السلطات المحلية لانتقادات، لعدم إصدارها الأوامر بإغلاق شبكة النقل رغم تحذيرات الأرصاد.

وسقطت خلال ثلاثة أيام على تشنغتشو أمطار توازي معدل متساقطات سنة بأكملها، وهو أمر غير مسبوق بحسب سجلات الأرصاد الجوية،وقدرت رئيسة البلدية قيمة الأضرار في المدينة بنحو 53,2 مليار ين (قرابة سبعة مليارات يورو).

يشار إلى أن منطقة شنغهاي التجارية الصينية والمناطق الساحلية المجاورة ألغت جميع الرحلات الجوية وأبطأت أو أوقفت خدمة قطارات الأنفاق وأغلقت المتاجر الأسبوع الماضى مع وصول إعصار "إن-فا" إلى البلاد فى الخامس والعشرون من يوليو الماضى

ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، وصل الإعصار إلى منطقة بوتو في مدينة تشوشان، وهي ميناء رئيسي في إقليم تشجيانغ الواقع على الساحل الشرقي

وبلغت سرعة الرياح في الإعصار 38 مترا في الثانية ووفقا لحسابات "رويترز" فإن ذلك يعادل نحو 137 كم في الساعة.

وأدت الفيضانات التى اجتاحت الصين إلى انقطاع الكهرباء، وتشريد أكثر من مليون شخص.