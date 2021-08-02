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محمود مسلم

بينهم 43 حالة وافدة.. الصين تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أ ش أ
08:36 ص | الإثنين 02 أغسطس 2021
فيروس كورونا

فيروس كورونا

سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الاثنين، 55 حالة إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، و43 حالة جديدة وافدة من الخارج.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين 93 ألفًا و103 حالات، بما في ذلك 1091 مريضا ما زالوا يتلقون العلاجات الطبية، 24 منهم في حالة خطيرة، فيما تعافى 87 ألفًا و376 مريضا وغادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وذكرت الوكالة أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 4 آلاف و636 حالة وفاة.

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