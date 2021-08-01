أستاذ فيروسات: الصين انتهت من تطعيم 400 مليون وتواجه «دلتا» بصرامة

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ علم الفيروسات بجامعة شانتوه في الصين، إن الصين مع بداية العام الجاري، أعلنت الانتهاء من تطعيم نحو 45% من جملة الشعب الصيني، باللقاحات المضادة لوباء كورونا، موضحا أن هذه نسبة كبيرة للغاية، لأن هذا يعني أنهم نجحوا في تطعيم أكثر من 400 مليون مواطن صيني.

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أنه رغم ذلك، تواجه الصين متحور «دلتا» من فيروس كورونا المستجد، بإجراءات احترازية شديدة الصرامة، حتى لا يتكرر ما حدث بالصين مجددا، حينما اكتشفت هذا الفيروس بالأساس، قبل أن ينتقل إلى غالبية دول العالم بعد ذلك.

وأشار أستاذ علم الفيروسات بجامعة شانتوه في الصين، إلى أن التطعيم باللقاحات، لا يمنع الإصابة بمتحور دلتا من كورونا، لكنه يحمي من الأعراض المتوسطة والشديدة لهذا المرض.

وأردف أن الجميع معرض للإصابة بكورونا، سواء حصل على جرعتي التطعيم باللقاحات المضادة لهذا الفيروس، أو لم يحصل عليها، لكن في حالة التطعيم فالإنسان محمي من أن تصل إلى إصابته بهذا المرض إلى مرحلة متوسطة أو شديدة أو الحرجة التي تؤدي إلى الموت في النهاية، متأثرا بإصابته بهذا المرض.

وتابع: «ممكن يتصاب عادي حتى لو اتطعم، لكن وقتها مش هيحس بمشاكل صحية كبيرة، ولا حالته هتدهور ويحتاج عناية مركزة».

نبه أن اللقاحات هي سلاح البشرية الوحيد في مواجهة هذا الفيروس بتحوراته المختلفة، حتى يمر هذا الوباء ولا يحصد المزيد من الأرواح البشرية.

وحول إذا كان متحور دلتا يتوحش في الصين، بسبب أن القاح الصيني غير فعال مع هذا المتحور، أكد «عطية»، أن هذا ليس صحيحا، والدليل أن متحور دلتا توحش كذلك في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت لقاحات أخرى في تطعيم شعوبها غير اللقاح الصيني.