تغيير عربات قطار 90 و91 المميزة لدرجة ثالثة عادية «تحيا مصر»
زيادة التسعيرة للضعف اعتبارا من أول أغسطس
كتب:
توفيق شعبان
01:34 ص | الجمعة 30 يوليو 2021
صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكة الحديد تغيير عربات قطار 90 و91 المميزة لتصبح عربات درجة ثالثة عادية، وذلك اعتبارا من 2021/8/1 وزيادة التسعيرة للضعف، موضحة أن الغرامة داخل العربات بدون تذكرة 20 جنيها.
وشددت الهيئة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على قطاعي المسافات الطويلة التي تشمل تشغيل وتسويق مبيعات خدمة العملاء، والصيانة والدعم الفني والمنطقة المركزية والوسطى بضرورة الاستعداد لهذا التشغيل.