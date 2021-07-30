تغيير عربات قطار 90 و91 المميزة لدرجة ثالثة عادية «تحيا مصر»

أعلنت هيئة السكة الحديد تغيير عربات قطار 90 و91 المميزة لتصبح عربات درجة ثالثة عادية، وذلك اعتبارا من 2021/8/1 وزيادة التسعيرة للضعف، موضحة أن الغرامة داخل العربات بدون تذكرة 20 جنيها.

وشددت الهيئة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على قطاعي المسافات الطويلة التي تشمل تشغيل وتسويق مبيعات خدمة العملاء، والصيانة والدعم الفني والمنطقة المركزية والوسطى بضرورة الاستعداد لهذا التشغيل.