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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 3-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:20 ص | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يُعد مواليد برج السرطان من أكثر الأشخاص اهتمامًا بالخوض في علاقة آمنة بعيدًا عن الكذب والخيانة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

الشمس وعطارد داعمان ويمنحانك إصرارا ويجعلانك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بكرم وقد تجمعك بالأخوة مناسبة سعيدة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

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