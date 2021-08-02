رئيس التحرير

محمود مسلم

مقتل مزارع بطلقات نارية بسبب خلاف على حد فاصل بأرض زراعية في قنا

كتب:

رجب آدم
02:01 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
طلق ناري

طلق ناري

لقى شاب مصرعه، منذ قليل، إثر تلقيه طلقات نارية بسبب خلافات على حدّ فاصل بأرض زراعية بجزيرة  الطوابية في مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع «أحمد.و.ه»، 25 عاما، مزارع، بطلقات نارية، وكشفت التحريات الأولية لمباحث مركز قنا، إن خلاف بين المجني عليه وشخص يدعى «أحمد.ع»، على فاصل حد أرض زراعية، دفع الأخير عإلى إطلاق وابل من الرصاص تجاه المجني عليه من بندقية آلية، ولاذا بالفرار.

وأضاف مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية ومدير الأمن انتقل إلى موقع الحادث، لسرعة ضبط المتهم الذي لاذ بالفرار ومعه أسرته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

اقرأ المزيد:

حسام حسني: لا يوجد حد فاصل بين أعراض كورونا والبرد والإنفلونزا

إعدام مزارع قتل شقيقه ونجله في خلاف معهما حول حد فاصل لقطعة أرض بقنا

مقتل شخص في مشاجرة لخلاف على حد فاصل بالبحيرة

إصابة 5 في مشاجرة لخلافات على حد فاصل بالأرض الزراعية بالبحيرة

مصرع وإصابة 5 في مشاجرة بين أبناء عمومة على «حد فاصل» في سوهاج