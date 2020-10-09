حسام حسني: لا يوجد حد فاصل بين أعراض كورونا والبرد والإنفلونزا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد خط فاصل واضح في الأعراض الإكلينيكية بين فيروس كورونا والبرد والإنفلونزا الموسمية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "لا نتخوف من انتشار فيروس كورونا فقط، لكننا نتخوف من اللبس بين الأعراض، وهو ما سيؤدي إلى إرهاق المؤسسة الصحية في مصر، وننصح بان يأخذ الناس حذرهم من كل أنواع الفيروسات خلال الفترة المقبلة، حفاظًا على مناعتها".

وتابع: "لا مصلحة لنا إلا مصلحة المواطن، ونؤكد على أن لقاح الإنفلونزا في هذا العام يجب الحصول عليه وهو متوفر في معهد المصل واللقاح وبعض الصيدليات الكبرى، وجرى طرحه في الأسواق بداية من شهر سبتمبر، ولدينا مئات الآلاف من الوحدات الخاصة به".

وأشار، إلى أن الدولة المصرية دخلت في مرحلة ترقب الوضع ولديها تخوف من القادم، مشددًا على أهمية الوعي الطبي والمجتمعي الكامل حيال التعامل مع هذا المرض: "نعمل على تحديث البروتوكولات التي نستخدمها ويبقى السلاح الذي نجحنا به، وللأسف نرى استهتار بعض المواطنين، ويجب تفعيل القانون والغرامات ضد من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية".