ربة منزل تتهم زوجة ابنها بقتله: «علمته إدمان المخدرات»

بعد العثور على جثة لذكر في منتصف العقد الرابع من العمر، عاري الجسد، وملقي على سريره، تفوح منه رائحة كريهة في شقته الكائنة بالهضبة الوسطي بالمقطم، اتهم والد ووالدة المجني عليه زوجته بأنها هي من قامت بالجريمة، ولذلك لكونها مدمنة للمواد المخدرة وهي السبب الرئيسي في تعليمه الإدمان، وكانت برفقته حال تناولها المخدرات يوم الوفاة.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالي بوجود شخص متوفي داخل مسكنه الكائن بالهضبة الوسطي بالمقطم، وتبين أنه يدعي «شهاب الدين. م. أ» وبمناظرة الجثة تبين أنها لذكر في العقد الرابع من العمر لا يرتدي ملابس وعاري الجسد ملقي على وجهه على السرير والجثة منتفخة وتفوح منها رائحة كريهة.

وبسؤال والد المتوفي، أقر أنه شعر بالقلق بسبب عدم رد نجله هاتفيا فأسرع إلى مسكنه وبرفقته والدته وشقيق وشقيقة المجني عليه، وقاموا بكسر باب الشقة وفوجئ بوفاته، واتهم زوجته بأنها السبب في وفاته كونها هي من عملته شرب للمواد المخدرة وأنه تلقي العلاج أكثر من مرة في مصحات ولكن دون جدوي ويعود لشرب المخدرات بعد التعافي مرة أخري.

وبمناظرة جثمان المتوفي تبين أن الجثة مسجاة على وجهها والقدم اليمنى تحت جسده واليسرى ملامسة للأرض عاري الجسد بدون ملابس تماما ويبدو عليه آثار التعفن الرمي ومنتفخة، وتبين وجود حبل قماش أسود بالقدم اليمنى أسفل الركبة مباشرة وبمناظرة عموم جسده تبين وجود آثار إصابة بمنطقة الجانب الأيسر من الصدر وإصابات متفرقة بالظهر وآثار دماء في منطقة الأنف والأذن والفم.

كما تبين أيضا وجود بعثرة في محتويات الغرفة ووجود سرنجة بها مادة سائلة وآثار دماء بجوار المجني عليه، واتهمت والدة المتوفي زوجته بقتله حال كونها مدمنة مخدرات أيضا.