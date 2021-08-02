10 أيام من الغموض حول جثة فتاة ديرب نجم واختفاء مشغولاتها الذهبية: مُحفظة قرآن

تواصل أجهزة الأمن بالشرقية، جهودها للوقوف على ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة طافية فوق المياه بإحدى الترع، في قرموط صهبرة بمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت بمعرفة إدارة البحث الجنائي بالشرقية، وبالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام، عن أن المناظرة الأولية لجثة الفتاة التي تدعى «عزة حمادة» بينت عدم وجود إصابات ظاهرة، وأن الجثة ظلت فى المياه عدة ساعات، ما أدى إلى انتفاخها، وانتقل محقق النيابة إلى مسرح الجريمة وناظرت النيابة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة.

جثة عزة حمادة واختفاء المشغولات الذهبية

وأشارت التحريات إلى اختفاء المشغولات الذهبية لعزة حمادة، التي اختفت وظهرت جثة بعد ساعات، كما فحصت القوات خط سيرها والكاميرات الموجودة فى مكان العثور على الجثة، وأيضا فحص علاقات الفتاة للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة عما إذا كان هناك خلافات زوجية مع زوجها، وتتبع جغرافى لهاتفها المحمول وحصر المكالمات الصادر والوارد لكشف ملابسات الحادث.

فريق أمني للوقوف على ملابسات الواقعة

وكشفت مصادر أمنية أن هناك فريقا من ضباط الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالشرقية ووحدة مباحث مركز ديرب نجم، يواصل الفحص والتحري للوصول إلى حقيقة الواقعة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وأضافت المصادر أن القوات تفحص عددًا من المشتبه فيهم، وتناقش أسرة وأقارب الفتاة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

محفظ قرآن

وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث، عن أن الفتاة التي عثر عليها جثة طافية فوق المياه بإحدى الترع بمركز ديرب نجم، تبلغ من 23 سنة، متزوجة وأم لطفل رضيع سنة ونصف، وتعمل محفظة قرآن، ومر على العثور على جثتها 10 أيام، ولاتزال أجهزة الأمن تواصل جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.