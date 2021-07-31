أسرة قتيلة «ترعة ديرب نجم»: «لا نعرف الجاني وننتظر التحقيقات»

أكدت أسرة الزوجة الشابة «عزة ح. ر.»، التي تم العثور على جثتها طافية على سطح مياه إحدى الترع بمركز ديرب نجم، في محافظة الشرقية، بعد 8 أيام من تغيبها عن منزلها، عدم معرفتهم بالجاني الذي يقف وراء جريمة مقتلها، معربين عن توقعاتهم أن تكشف تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة عن المتهم في غضون الساعات القادمة.

وقال «جابر مصطفى»، خال الزوجة القتيلة، التي كانت تبلغ من العمر 20 سنة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إنه ليس من المعروف حتى الآن المتسبب في الواقعة، سواء كان زوجها وسلفتها، أولصوص قاموا بقتلها لسرقة مصوغاتها الذهبية التي كانت ترتديها أثناء توجهها لشراء بعض مستلزمات المنزل، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تحفظت على زوجها، بعد العثور على الجثة، للتحقيق معه.

وفي السياق نفسه، قال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية إن التحقيقات مازالت جارية بشأن الواقعة والوقوف على ملابستها، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على الزوج للتحقيق معه، كإجراء اعتيادي، وسيتم الوقوف على حقيقة الأمر خلال الأيام القادمة، خاصةً بعد صدور تقرير الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة، وبيان ما إذا كان زوجها المتهم من عدمه، لافتاً إلى أن الأهالي تداولوا العديد من الشائعات بشأن الواقعة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرب نجم، بالعثور على جثمان لسيدة داخل إحدى الترع، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان لسيدة تُدعى «عزة ح. ر.»، ربة منزل، متزوجة، في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد تغيبها عن منزلها في قرية «قرموط صهبرة»، بدائرة المركز، في ظروف غامضة.

تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم التصريح بالدفن، وتحرير المحضر اللازم، وتكثيف الجهود الأمنية لكشف غموض الواقعة، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.