«الهجرة»: 8 خطوات للتسجيل في مؤتمر شباب الدارسين في الخارج

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الشباب هم رصيد مصر من القوة الناعمة في الخارج، ولو قرروا العودة إلى مصر في ختام دراستهم، فإن وطنهم يفتح ذراعيه مرحباً بهذه النخب المتميزة من شباب مصر، موضحة أن الوزارة ستعقد ملتقى يجمع بين الطلاب المصريين الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات في الخارج قبل مغادرتهم، وبين شباب المصريين الدارسين بالخارج الذين سبقوهم، يوم 10 أغسطس الجاري.

وأضافت مكرم إلى أن الهدف من هذه المؤتمرات لشباب الدارسين في الخارج، هو تصحيح الصورة المغلوطة التي يروج البعض لها، من خلال إمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بما يجري على أرض الوطن، بجانب الرد على كافة ما يدور في أذهانهم من تساؤلات حول التحديات والقضايا المثارة، لافتة إلى أنه قد تم تنظيم برنامج تعريفي شامل لهم، ليتعرفوا على جوانب التطور والإنجازات التي تحدث في مصر

ودعت مكرم إلى قيام جميع الطلاب الجدد الذين سيغادرون للدراسة بالخارج لأول مرة، ممن يتواجدون بمصر حاليا أو خارجها إلى المشاركة في الملتقى من خلال الحضور الفعلي أو عبر تطبيق زووم، قائلة: «الملتقى الذي سيتم تنظيمه ويجمع بين الطلاب الجدد وشباب الدارسين بالخارج، يستهدف تبادل الخبرات والتنسيق بين شباب الدارسين بالخارج والطلاب المصريين الجدد الذين سيبدأون دراستهم بالخارج هذا العام، لتسهيل مهمتهم فور وصولهم».

ويرصد التقرير التالي خطوات تسجيل شباب الدارسين في الخارج لمؤتمر أغسطس:

خطوات الاشتراك في مؤتمر شباب الدارسين في الخارج 10 أغسطس

1- الاسم الرباعي

2- تاريخ الميلاد

3- البلد التي يدرس فيها

4- اسم الجامعة التي يدرس فيها

5- دراسات عليا

6- البريد الإلكتروني

7- تاريخ السفر للدراسة

8- رقم جواز السفر