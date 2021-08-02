5 نصائح للفنادق قبل استقبال السياح الروس

مع قرب عودة الرحلات الروسية إلى المدن المصرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وتحديدا إلى الغردقة وشرم، والمقرر بدايتها يوم 9 أغسطس المقبل، وجه هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية نصائح إلى المنتجعات السياحية والفنادق بتلك المدن؛ للحفاظ على توافد الحركة السياحية القادمة من روسيا خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنها تعود بعد انقطاع أكثر من 6 سنوات.

وطالب «الشاعر»، وفق تصريحاته لـ«الوطن»، كافة المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بتطبيق العديد من الإجراءات؛ للحفاظ على توافد السياح الروس، وزيادة أعدادهم خلال الفترات المقبلة، على النحو التالي:

1- ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

2- ضرورة عدم تجاوز نسبة تسكين النزلاء بالفنادق للنسبة التى حددتها وزارة السياحة والآثار والمقررة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

3- الحرص على البيع بسعر جيد يكون ممهدا لتطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق المصرية والذى سيبدأ العمل به نوفمبر المقبل.

4- الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالتشغيل، التي أقرتها وزارة السياحة والآثار.

مراعاة قرب تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية

وأشار إلى أن تلك النصائح الهدف منها تحفيز الفنادق على الاستمرار فى تجويد الخدمة التى تقدمها للسائح والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي باتت العامل الفصل حاليا إلى جانب التطعيم فى تفضيل مقصد سياحى عن آخر ،

وأضاف «نعلم جيدا أن الفنادق المصرية لا تقوم بحرق الأسعار أو بيع الغرف بأقل من سعرها إلا أنها يجب أن تضع فى اعتبارها أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية بعد 3 أشهر من الآن، بحيث يصل أقل سعر للغرفة الفندقية بفنادق الـ 5 نجوم، 40 دولارًا في الليلة الواحدة، وبفنادق الـ4 نجوم 28 دولارًا».