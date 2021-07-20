المنشآت الفندقية: بدء تطبيق التصنيف الجديد للفنادق المصرية في نوفمبر

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه بداية من شهر نوفمبر المقبل، سيكون تصنيف النجومية للفنادق المصرية، مساويا لنظيرتها بأكبر دول العالم المتقدمة سياحيا، بحيث يكون الفندق الـ 5 نجوم بمصر، يمتلك كل الخدمات والمميزات الموجودة بفنادق الـ 5 نجوم بدول مثل فرنسا واسبانيا وبريطانيا وأمريكا وهى من أكثر دول العالم استقبالا للسياح.

تصنيف الفنادق الجديد يصل بها لمواصفات عالمية

وأضاف هشام الشاعر، لـ«الوطن»، أنه بداية من أول نوفمبر المقبل، سيتم العمل وفقا لمعاير التصنيف الجديد للفنادق «hc»، والذى تم وضعه بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار المصرية ومنظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بغرض الوصول بالفنادق المصرية لذات مستوى نظيراتها فى الدول العالمية.

تجويد الخدمة المقدمة للسائح

وأشار إلى أن المعايير الجديدة للتصنيف الفندقى، تستهدف تجويد الخدمة المقدمة للنزيل بالفندق، عن طريق نقاط كثيرة، منها البنية التحتية للفندق والبعد البيئى له ووجود مساحات خضراء بالفندق، وجودة المطبخ والطعام المقدم، ومستوى سكن العاملين بالفندق، وغيرها من المعايير التى تهدف إلى الوصول بالمنشآت الفندقية المصرية لأعلى مستوى عالمى.

وأوضح «الشاعر»، أن لجان وزارة السياحة والآثار، بدأت خلال الشهر الجارى فى مراجعة تطبيق الفنادق لمعايير التصنيف الجديد للمنشآت الفندقية، حيث كانت البداية بفنادق محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرا إلى أن احتفاظ الفنادق بدرجة نجوميتها الحالى، يتوقف على عدد من النقاط التي تتحصل عليها وفقًا لضوابط التصنيف الجديد.

وأشار عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه حال حصول فندق على درجة لا تؤهله للاحتفاظ بدرجة النجومية التي هو مصنف عليها حاليا تُمنح له فرصة لتلافي الملاحظات التي ظهرت فى التقييم، موضحا أنه فى حال عدم تفاديه الملاحظات السابقة تُنزل درجة أو درجتين منه بحسب النجومية المصنف عليها، منوهًا بأن التقييم يخضع لمقاييس عالمية.