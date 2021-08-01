المنشآت الفندقية: نتوقع زيادة 20% بأعداد السائحين خلال الشتاء

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إنه من المتوقع أن ترتفع أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري بنحو 20 إلى 30% مما هي عليه حاليا، مرجعا ذلك إلى قرب عودة الرحلات الروسية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، والمقرر بدايتها يوم 9 أغسطس الجاري، فضلا عن عودة الرحلات من فرنسا وإسبانيا إلى كل من الأقصر وأسوان، وأيضا الارتفاع المتوقع في أعداد السياح الأوكران والعرب خلال الشهور المقبلة.

وقدّرت وزارة السياحة والآثار عدد السياح الذين زاروا مصر خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجاري بنحو 3.5 مليون سائح.

نصف مليون سائح روسي

وأضاف الشاعر لـ«الوطن» أنه حال عادت روسيا للانتظام بشكل عادي كما كان يحدث في الفترة قبل عام 2016، فإن أعداد السياح الروس الذين سيزورون مصر حتى نهاية العام الجاري سيتجاوز النصف مليون سائح، لافتا إلى أن السياحة الروسية هامة جدا خلال المرحلة الحالية، حيث يعاني المقصد السياحي المصري حاليا من تراجع كبير في أعداد السياح الوافدين اليها من العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياح اليها، خاصة ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا .

الفنادق جاهزة لاستقبال السياح

وأشار إلى ان المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء جاهزة لاستقبال السياح الروس، وأيضا السياح من مختلف دول العالم، موضحا أن جميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل، وتوجد لجان من وزارة السياحة تقوم بالتفتيش الدوري للتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق تلك الإجراءات.

وأوضح «الشاعر» أن العاملين بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء حصلوا على الجرعة الأولى من المصل المضاد لفيروس كورونا، وسيبدوأن خلال الأيام المقبلة في الحصول على الجرعة الثانية من التطعيم، لافتا إلى أن التطعيم من أهم عوامل الجذب السياحي لأي دولة حاليا في ظل تفشي كورونا.