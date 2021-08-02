انخفاض أسعار النفط العالمية في أول يوم لتعاملات شهر أغسطس

شهدت أسعار النفط العالمية، انخفاضًا كبيرًا بشكل ملحوظ، خلال أول أيام تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية.

وسجل سعر خام برنت العالمي مبلغ 74.47 دولار للبرميل، خلال تعاملات اليوم، بنسبة انخفاض -1.25%، وسجل البرميل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي مبلغ 76.33 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي، تسليم أغسطس، خلال اليوم الأول في أول أسبوع لشهر أغسطس الحالي، مقارنة بالأسبوع السابق له؛ إذ سجل سعر برميل النفط مبلغ 72.91 دولار للبرميل، مقابل 73.95 خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط مخاوف حيال الاقتصاد الصيني بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع تراجع بشكل حاد، وسط تفاقم المخاوف بشأن زيادة إنتاج النفط من منتجي «أوبك+».

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في مؤسسة «أواندا»، إن «الصين تقود الانتعاش الاقتصادي في آسيا، وإذا تزايد التراجع، ستزداد المخاوف من أن تشهد التوقعات العالمية انخفاضا كبيرا».

وأضاف: «توقعات طلب الخام ليست على أرض صلبة، وربما لن يتحسن ذلك لحين حدوث تحسن على صعيد اللقاحات عالميا».

وأظهر مسح أعمال اليوم تراجع نمو نشاط المصانع في الصين بشكل حاد في يوليو 2021، مع تقلص الطلب للمرة الأولى منذ أكثر من عام، ويرجع ذلك إلى أسباب منها ارتفاع أسعار المنتجات، مما يبرز التحديات التي تواجه مركز التصنيع العالمي.

وتتماشى النتائج الأضعف في الاستطلاع الخاص، الذي يغطي في الغالب الشركات المصنعة الموجهة نحو التصدير، على نطاق واسع مع تلك الواردة في استطلاع رسمي صدر يوم السبت وأظهر النشاط ينمو بأبطأ وتيرة في 17 شهرا.