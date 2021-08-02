صور وفئات العملات البلاستيكية الجديدة 2021: عجلات حربية وفراعنة ومساجد

يبدأ البنك المركزي في طرح أول عملات بلاستيكية في تاريخ مصر في نوفمبر المقبل، وتمّ طرح نماذج من صور البنكنوت الجديدة 2021 من فئة 10 جنيهات و20 جنيهًا، والتي ضمت عناصر مختلفة من حضارة مصر الفرعونية القديمة والحضارة الإسلامية.

صور البنكنوت المصري الجديد 2021 فئة 10 و20 جنيهاً

ولا تقتصر تغيرات العملة على المادة التي تصنع منها ولكن حجم وشكل العملات البلاستيكية الجديدة، حيث تمّ وضع صور مختلفة عن تلك الموجودة في العملات الورقية في معظمها.

وتعتبر عملة العشرة جنيهات من العملات الأكثر تداولًا، حيث سيتمّ طرحها أولًا، ويتمّ تغيير حجمها والصور الموجودة عليها حيث توجد عليها صورة لمسجد الرحمن الرحيم ومن الوجه الآخر صورة للملك رمسيس ويختلف تصميم العشرة جنيهات الجديدة عن الشكل التقليدي لها، وستأخذ شكل عصري ورائع وستحمل صورة تمثال رمسيس، مع خطوط عصرية جديدة وتصميم الصور بلوحة فنية ويتم صنعها من ماده البوليمر، والمادة لها إمكانية كبيرة في مقاومة نقل الميكروبات والفيروسات، كما أنها تمتلك عمر افتراضي يقدر بثلاث أضعاف عمر العملة الورقية ويصعب تزويرها، لكن جدواها الاقتصادية وعمرها الطويل سيشفع لها ويجعلها أفضل من العملة الورقية.

وأعلن البنك المركزي أنَّه سيبدأ بطرح أولى النقود البلاستيكية في مصر التي ستكون من فئة العشر جنيهات، وسيتمّ تداولها إلى جانب العملات الورقية، ثم سيتمّ طرح العملات فئة العشرين والخمسين، حتى باقي العملات خلال الفترات المقبلة، ويتعرف الشعب المصري على شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة، وسيتاح له تداولها خلال شهر نوفمبر 2021.

فئة الـ10 جنيهات في العملات البلاستيكية الجديدة 2021

وكانت الصورة الموجودة على عملة العشرة جنيهات الحالية لمسجد الرفاعي والوجه الآخر للعملة صورة الملك خفرع.

ومن الصور أيضًا على العملات الجديدة على عملة العشرون جنيه البلاستيكية حيث ظلت الصور دون تغير لمسجد محمد علي، وملكة فرعونية مع صورة للعجلات الحربية وإن تغير حجم العملة.

وأعلن البنك المركزي، أنَّه سيتمّ أولًا طرح العشرة جنيهات، ثم بعد فترة طرح العملات من فئة عشرون وخمسون جنيها.

وكان النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس النواب، كشف أنَّ صورة ألوان الطيف على العملات البلاستيك «مفبركة»، وليست حقيقية، مؤكَدًا أنَّه تمّ التلاعب فيها عبر برنامج «الفوتوشوب».

وأضاف أمين سر لجنة الثقافة، لـ«الوطن»، أنَّ «الصورة الموجودة أمام رئيس الجمهورية لا يوجد بها ألوان الطيف ولكن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تمّ تزويرها من قبل جماعة الشر».

وأوضح «القط»، أنَّه تحرى من عدد من الجهات المسؤولة وتمّ النفي تمامًا، مشددًا على أنَّه من المستحيل أن تخطئ الدولة هذا الخطأ، موضحًا «تحققت أن الصورة الموجودة مزورة»، متابعا أنَّ هذا التزوير الفاضح هو أحد محاولات التشويه المستمرة لأي إنجاز تقوم به الدولة في محاولة النيل منه.