حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 3-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الميزان يعشقون الانسجام والوفاق، كما يهتمون بتحقيق التوازن، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمنحك يوما مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة.. عموما تلتقط الفرص وتحقق تطورا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يمدانك بالمشاعر الدافئة وقد تخيّم على علاقاتك روح الود والتفاؤل، وفي الأفق لقاءات واعدة.

من أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.