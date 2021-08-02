أسعار ومواصفات «شيري تيجو» في السوق المصرية

تضم السوق المصرية العديد من أنواع السيارات المختلفة، سواء كانت الصينية أو الكورية أو اليابانية أو الأوروبية، ومن ضمن الشركات التي تحتفظ بمبيعات قوية داخل السوق شركة شيري الصينية.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار ومواصفات شيرى تيجو 8 .

أسعار شيري تيجو 8.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الـSUV العائلية، وتأتي بفئتين داخل السوق المصري وأسعارها كالآتي:

الفئة الأولى: أتوماتيك / COMFORT 2021 بسعر 365,000 جنيه.

الفئة الأخرى: أتوماتيك / LUXURY 2021 بسعر 395,000 جنيه.

مواصفات شيري تيجو 8

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي - تربو، ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك من نوع DSG مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4700 ملم طول، 1860 ملم عرض، 1746 ملم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات 2710 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 193 لترًا، وسعة خزان الوقود 51 لترًا.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 9.7 ثانية.

- تبلغ سرعة السيارة القصوى 190 كيلومترًا/ ساعة.

- السيارة مزودة بعدة وسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، نظام EBD لتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية».

- جهزت السيارة بالعديد من المواصفات، من بينها: مصابيح ضباب أمامية وخلفية، والتحكم في مستوى الإضاءة، مثبت للسرعة، وأنظمة مساعدة للفرامل، مرآة تعتيم داخلية أوتوماتيك، المقابض الخارجية من الكروم، تكييف أوتوماتيك ديجيتال، كسوة المقاعد من الجلد.

- وتتوافر السيارة في السوق بضمان 150 ألف كيلو أو 6 سنوات أيهما أقرب.