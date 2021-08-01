محافظ دمياط تبحث مع القيادات الملف الأمني وتوجه بتنظيم سيارات الأجرة

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، العميد محمد سيف مدير إدارة مرور دمياط الجديد، لتهنئته بمنصبه الجديد، مؤكدة حرص المحافظة، على التنسيق مع الأجهزة المختلفة وإدارة المرور، لتحقيق السيولة المرورية، وضبط هذه المنظومة بنطاق المحافظة.

وطالبت بوضع خطة عمل بالتنسيق مع الوحدات المحلية لعودة الانضباط فى الشارع، وخدمة المواطنين، كما أكدت وضع مخطط لتنظيم سير سيارات الأجرة على كورنيش النيل بمدينة دمياط، وضبط الحركة المرورية بهذا الطريق الحيوى، وذلك بما يتماشى مع ما تشهده المنطقة من عمليات تطوير، وأهمية تكثيف الدوريات المرورية بمدينة رأس البر، نظرًا لما تشهده من تردد المواطنين عليها من مختلف محافظات الجمهورية خلال فصل الصيف.

وناقشت «محافظ دمياط» مع مدير إدارة المرور، عدد من الملفات الخاصة باستراتيجية عمل الإدارة، للوصول إلى ما تسعى المحافظة لتحقيقه، وتفعيل إجراءات الأمان وإلزام سائقي السيارات، والدراجات البخارية، باتباعها وذلك للحد من الحوادث.

وهنأت محافظ دمياط، اللواء حسام بدره، لتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن دمياط، وذلك خلال الزيارة التى أجرتها، اليوم الأحد، لمديرية أمن دمياط.

وخلال اللقاء، تشاورت المحافظ مع اللواء حسام بدره، حول عدد من الملفات المطروحة على الساحة خلال الفترة الحالية، كما تباحثا حول آليات تحقيق التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق الاستقرار على أرض المحافظة وتأمين المنشآت وفرض القانون ودعم المواطنين.