حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 3-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يحتقر مولود برج العقرب الكذب والنفاق فهو صادق ومخلص وواضح، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يمدك بسرعة بديهة ويساعدك على علاج مستجدات مالية وتحسن التصرف والتخطيط.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

فينوس والمريخ بمنزل الأصدقاء يمنحانك سحرا في عيون الجنس الآخر.. تقترب بلطف ممن تحب، وقد تكتشف اليوم معلومات مهمة اجتماعيا.

من مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.