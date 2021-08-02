مزايا مبادرة الشمول المالي للشباب: فتح حساب والحصول على قرض

يبحث العديد من الشباب على موقع البحث العالمي «جوجل» عن مزايا مبادرة الشمول المالي للشباب، والتي أتاحتها البنوك بهدف دعم رؤية البنك المركزي للشمول المالي والتحول الرقمي، وذلك عبر فتح حساب لكل مواطن لجذب بعض الشرائح البسيطة والشباب البعيدين عن التعامل مع الجهاز المصرفي.

تفعيل مبادرة فتح حساب لكل مواطن

وقالت مصادر مصرفية، إن البنك المركزي وجه قبل عامين البنوك بتفعيل مبادرة فتح حساب لكل مواطن تحت شعار «الشمول المالي» والترويج لها من خلال 4 فعاليات موزعة على مدار العام، تشمل الأولى الاحتفال بيوم المرأة من ثاني أسبوع من شهر مارس لنهايته، والثانية الاحتفال بيوم الادخار العربي من منتصف شهر أبريل، والثالثة يوم الشباب من شهر أغسطس، والرابعة يوم الادخار من مطلع شهر أكتوبر.

فتح حسابات بنكية في أي بنك

وبحسب المصادر، فإن المواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك أصبح لديهم القدرة على فتح حسابات بنكية، في أي بنك يرغبون فيه، مشيرة إلى أن عدد هذه البنوك يصل إلى حوالي 38 بنكا تغطى كل أنحاء الجمهورية، دون قيد بمصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب، بشرط توافر مستند تحقيق الشخصية (ساري)، وفي حال امتناع البنك من تنفيذ طلبه يحق له التقدم بشكوى للبنك المركزين لتبدأ عملية مساءلة البنك فورًا عن أسباب الامتناع من فتح الحساب.

مزايا فتح حساب

وأشارت المصادر إلى أن المواطن الذي يقوم بفتح حساب يستفيد بعدد من المزايا، منها فتح حساب بدون مصاريف أو حد أدنى، إضافة إلى إصدار كارت خصم مباشر دون مصاريف إدارية لاستخدامها في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، والاشتراك في الخدمات الرقمية مثل الإنترنت والموبايل البنكي مجانًا للإطلاع على حسابه وشراء وكسر شهادات وودائع عبر الإنترنت.

سداد المدفوعات إلكترونيًا

وأكدت المصادر، أن المزايا التى سيحصل عليها المواطنون من فتح حسابات بنكية تتضمن الاشتراك في المحفظة الذكية لسداد المدفوعات إلكترونيًا، والقدرة على شراء شهادات أو ودائع التي تحتم وجود حساب في البنك، إضافة إلى قدرة المواطنين على الحصول على قروض شخصية مثل السيارات أو القرض الشخصي أو تمويل عقاري أو غير ذلك.