صحة الدقهلية: شهادات التطعيم ضد كورونا المؤمنة لا تحتاج إلى اعتماد

أكدت مديرية الصحة بالدقهلية، أن شهادات التطعيم ضد كورونا المؤمنة لا تحتاج الى اعتماد من أي جهة أخري، ويتم استخراجها للمصريين بمقابل 100 جنيه، أما الأجانب مقابل 10 دولارات.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريح صحفي، اليوم، إن شهادات التطعيم المؤمنة الذكية للمواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا والراغبين في السفر لا تحتاج لاعتمادها من مديرية الصحة أو محافظة الدقهلية ولا تحتاج لاعتمادها من الخارجية وذلك عملا على راحة المواطنين.

وأضاف «مكي»، أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع «QR CODE»، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلي فتح 8 مكاتب من أجل استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا منتشرة علي مستوى المحافظة وشملت 3 مراكز في مدينة المنصورة وهي: «مكتب صحة أول المنصورة، ومكتب صحة ثان المنصورة، وحدة أسرة قولونجيل»، بالإضافة إلي 5 مراكز أخري هي: «مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس».

وأكد وكيل وزارة الصحة، أننا نستخرج حاليا الشهادات لمن سبق تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا المعتمد لحين وصول اللقاحات والتي توفرها وزارة الصحة قريبا.