بعد معاناة 15 عاما.. نائب «التنسيقية» يحقق حلم أهالي كفور نجم بالشرقية

نجح الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعم ومعاونة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في نقل محرقة وحدة كفور نجم إلى مجمع الخطارة، بعد معاناة الأهالي لمدة 15 عاما.

وكان نقل المحرقة من أهم الأولويات للقضاء على سحابة الدخان المستمر فوق سماء وحدة كفور نجم المحلية، ومركز الإبراهيمية.

موافقة الصحة

كان الدكتور خالد بدوي، حصل على موافقة الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، على نقل المحرقة من شهر مارس الماضي؛ وجرى اليوم توقيع محضر التسليم والتسلم للشركة الناقلة، في حضور النائب الدكتور خالد بدوي، والدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية، وممثل الشركة، وتم ذلك في مقر وحدة طب أسرة كفور نجم، على أن يجري النقل خلال هذا الأسبوع، يبدأ الإحلال من الثلاثاء، والنقل من الخميس.

وتوجه النائب الدكتور خالد بدوي، بكل الشكر والتقدير للدكتور هشام مسعود الذي لبى طلب الأهالي المزكّى من منه.