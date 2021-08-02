احذروا.. المسكنات والمضادات الحيوية «خطر للغاية»

حذر الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، من استخدام المسكنات والمضادات الحيوية بشكل عشوائي، خصوصًا أنها تكون أحيانًا سببًا في أذى شخصي لهم، موضحًا أن من يستخدم المسكنات بشكل كبير يكون ذلك سببًا في قرحة المعدة والكلى، وتزيد من أعراض الحساسية الصدرية مثل الربو، ومن الممكن أن تؤثر على نخاع العظام وتقلل من كرات الدم الحمراء، وتسبب أنيميا شديدة، ولذلك فإن استخدامها خطر للغاية.

وأشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز» إلى ضرورة التواصل مع الطبيب فورًا حال استخدام تلك الأدوية، لأنه من الواجب معرفة أسباب الآلام لعلاجها، بخلاف تأثيرها على الكبد والكلى والأوعية الدموية، منوها بضرورة التأكيد على عدم تعاطي الأدوية بدون استشارة طبيب.

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس أن استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة طبيب أمر خطر للغاية، فلا يصح الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، موضحا أن الاستخدام العشوائي يؤذي المريض ولا ينفعه، بل ويسبب له مضاعفات وظهور أمراض جديدة مثلما حدث في علاج فيروس كورونا في الهند.

ونصح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس المواطنين بضرورة ممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي والتعرض لأشعة الشمس، لتكوين المناعة الطبيعية التي تجعله في غنى عن الكثير من الأدوية، مشددًا على أن اللجوء للمسكنات والمضادات الحيوية أمر غير طبيعي وغير صحي في العالم كله، ويجب اجتناب ذلك قدر الإمكان لتجنب المشكلات الصحية.