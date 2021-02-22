استشاري باطنة: تناول المسكنات بشكل كبير يؤدي لفشل كلوي

حذر الدكتور أحمد عويضة، استشاري الطب الباطني وأمراض الكلى، من الاستخدام المكثف للمسكنات، حيث ذكر أن استخدامها بكثيرة، يؤدي إلى مرض الفشل الكلوي، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن هناك العديد من مرضى السكر، يهملون عمل الفحوصات اللازمة، لتقييم وظائف الكلى لدى الأطباء.

يجب عمل تنظيم لضغط الدم ومراقبة مستوى السكر فى الدم

وشدد عويضة، خلال حواره على شاشة «العربية»، على ضرورة عمل تنظيم لضغط الدم، ومراقبة مستوى السكر في الدم ، حيث أن مريض السكر حتى يحافظ على الكلية، لابد من الحفاظ على مستوى السكر والدهون وضغط الدم أيضًا، فضلًا عن أنه من الضروري للغاية شرب السوائل من 2 إلى 3 لترات يوميًا لكل أنواع السوائل.

يحذر من الإفراط في تناول البروتينات.. خطر على الكلى

وأشار أستشاري الطب الباطني وأمراض الكلى، إلى أن مريض السكر لكي يحافظ على صحة الكليتين، لابد أن يكون معدل السكر التراكمي لديه معتدل بين 6 و7، للحفاظ على وظائف الكلى، كما حذر الأشخاص الذين لا يعانون من أى أمراض، من الإفراط فى تناول البروتينات لأنه يضر بالكلى.

فيما عرضت شاشة «العربية»، فيديو يوضح اكتشاف حالات ظهر من خلالها انتقال فيروس إنفلونزا الطيور إلى البشر فى روسيا، وجاء فى الفيديو أن خبراء مركز فيكتور الروسي لعلم الفيروسات، اكتشفوا المادة الجينية لسلالة إنفلونزا الطيور، لدى 7 أشخاص من موظفي مزارع دواجن جنوب البلاد.

وكشفت بروفا رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحقوق المستهلك أن هؤلاء المصابين كانوا فى حالة جيد و تعافوا على وجه السرعة نسبيا ولم تظهر لديهم أى أعراض ملموسة لكن الخبراء رصدوا تغيرات فى أجسام المرضى و استجابة مناعتهم للإصابة.