محافظ المنيا يوجه برعاية مصابي انقلاب سيارة أسئلة الثانوية العامة

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد نادي، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة توزيع امتحانات الثانوية العامة داخل ترعة، عقب نقلهم للمستشفى، وتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية، كما تم الدفع بونش من الوحدة المحلية لرفع السيارة من موقع الحادث.

وقال المحافظ إن غرفة العمليات الرئيسية لمحافظة المنيا تلقت بلاغاً اليوم الاثنين، بوقوع حادث سير لسيارة على طريق قريتي «بلنصورة – الخياري» بمركز أبوقرقاص، حيث تحمل السيارة عدد 2 صندوق خاص بلجنتين لامتحانات الثانوية العامة لمادة الجيولوجيا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتعامل الفوري مع الحادث، منها التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وتم فتح الصندوقين المحملين بورق الأسئلة بمعرفه رئيس اللجنة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، وتبين أن جميع أوراق الأسئلة تالفة، وتم استبدال الأوراق بمعرفة مديرية التربية والتعليم، وانتظام الامتحانات باللجنتين، كما تم اتخاذ الإجراءات الفورية لتعويض الطلاب عن تأخير الأسئلة، حيث تم التواصل مع رؤساء اللجان باحتساب وقت إضافي للطلاب من بداية توزيع الأسئلة، وكذلك التحفظ على الصناديق التالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية الأمن ونقلها لمركز توزيع الأسئلة.

وجه المحافظ نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة مجريات الحادث، حيث تابع نائب المحافظ انتظام العمل باللجنتين، واطمأن على حسن سير الامتحان، والتقى مع عدد من الطلاب عقب انتهاء الامتحان.