غرف نوم وصناديق قمامة.. أبرز إنتاج ورش هيئة نظافة القاهرة قريبا

اتخذت محافظة القاهرة عدة خطوات لرفع كفاءة هيئة النظافة والتجميل بالعاصمة والقيام بتغطية احتياجاتها من خلال تدعيم الورش الإنتاجية الخاصة بأعمال الحديد والخشب والملابس وغيرها بمنطقة الدرّاسة بتكلفة 12مليون جنيه، وتم العمل على تطوير الورش والاعتماد على الموارد الذاتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وانعكاس ذلك على رفع مستوى النظافة بأحياء العاصمة والاعتماد على العاملين المهرة لتلبية احتياجات الهيئة خلال الفترة المقبلة، كما سيتم الاعتماد على منتجات تلك الورش في تلبية متطلبات ديوان المحافظة والأحياء في إطار ترشيد الاستهلاك مع توفير احتياجات أسطول سيارات هيئة النظافة من خلال ورش المعدات الثقيلة.

توفير الدعم للورش

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توفير الدعم اللازم لتلك الورش للقيام بمهامها خلال الفترة المقبلة وتوفير كل متطلبات هيئة النظافة بشكل عالي الجودة بما ينعكس إيجابا على منظومة النظافة والخدمة المقدمة للمواطنين والقيام بأعمال الصيانة المطلوبة.

خطوات تطوير ورش هيئة النظافة

رصدت «الوطن» الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير أدوات الهيئة وهي كالتالي..

-مشروع ورش المعدات الثقيلة يقع على مساحة 5100 متر مربع ويضم ورش إصلاح وورش خدمة ومبنى إداريا ومسجدا ومغسلة ومخازن وغرفتي أمن وكهرباء.

- مشروع الورش الإنتاجية يقع على مساحة 2.8 فدان.

- 325 عاملا داخل الورش وتضم تلك الورش 17 قسما تشمل حدادة ونجارة ولحام وسمكرة وسروجية وبرادة وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك لتوفير احتياجات الهيئة.

-تطوير قسم النجارة بشراء أحدث الماكينات لتصنيع غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وبرجولات.

- تجديد قسم الحدادة بأحدث الماكينات، وإضافة ماكينات لورشة الترزية لعمل جميع أنواع التيشيرتات وعمل الأوفر وملابس الحماية المدنية.

- ينفذ قسم التصميمات اللافتات الإرشادية عاكسة الضوء في الشوارع والحدائق العامة.

- تعمل ورشة السمكرة على إصلاح الماكينات القديمة لتصنيع صناديق القمامة بدلا من شرائها.