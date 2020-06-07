"القاهرة" تنعى رئيس هيئة النظافة بعد وفاته بكورونا: كان مثالا للقيادة

نعى محمد كمال، المستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اللواء عادل أبوحديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، الذي وافته المنية فجر اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب "كمال": "ظل الفقيد العزيز يؤدي عمله بكل جهد وإخلاص وتفان حتى اللحظات الأخيرة قبل إصابته فكان مثالًا للقيادة المخلصة الذي يتقي الله في عمله والمحب والمخلص لوطنه فعاش كريمًا ومات عزيزًا".

وتابع: "كان حاضرا في الليل قبل النهار.. يا فندم فيه كذا في المنطقة الفلانية، تلاقية فورا هناك مع رجالته شغالين كان رحمة الله عليه من القيادات الفعالة والمستجيبة للشكاوى في وقتها نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يحسن خاتمتنا وإنا لله وإنا إليه راجعون".