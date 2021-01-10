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محافظ القاهرة يتفقد معدات هيئة النظافة الجديدة: تكلفتها 100 مليون جنيه

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الوطن
11:59 ص | الأحد 10 يناير 2021
محافظ القاهرة يتفقد معدات هيئة النظافة الجديدة: تكلفتها 100 مليون جنيه

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من المعدات الجديدة التى دخلت الخدمة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكلفة تقارب 100 مليون جنيه من موازنة الدولة.

وأكّد محافظ القاهرة، في بيان صادر اليوم، أنَّ هذه الدفعة تأتي ضمن منظومة رفع كفاءة النظافة المتكاملة التي تتمّ على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشدد محافظ القاهرة على أنَّ المعدات الجديدة ستساعد في رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات و تحسين مستوى النظافة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنَّ منظومة النظافة بالعاصمة شهدت طفرة تحسن كبيرة خلال الفترة الماضية لاقت استحسان المواطنين.

وعبر عن تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أنَّ العمل الذي يؤديه عمال النظافة يسهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة.

ونوه محافظ القاهرة إلى أنَّه تمّ تدريب السائقين على المعدات الجديدة خاصة إستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات، إضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أنَّ المعدات الجديدة ستدخل ضمن المنظومة الجديدة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، وتضم 9 سيارات قلاب رينو سعة 40 مترمكعب و22 هوكلفت مرسيدس ومعه 44 صندوق سعة الصندوق الواحد 24 مترمكعب و3 لوادر كاتر بلار وسط، إضافة إلى 3 مغاسل سيارات كبيرة و3 مولدات كهربائية.

وأضاف أنَّه سيتم توزيع المعدات على 3 مناولات ثابتة بالمقطم ومنشية ناصر وشارع بورسعيد بحدائق القبة، إضافة إلى 3 محطات متحركة بشرق مدينة نصر ومحطة بعين شمس.

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