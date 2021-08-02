شركة عالمية تختار المصري محمد وصفي مديرا لفرعها الإقليمي

عينت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز العالمية المدرجة ببورصة نيويورك، محمد وصفي مديرًا لفرعها الإقليمي في مصر.

وبحسب بيان الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الحوسبة، تتطلع الشركة تحت قيادة «وصفي» إلى تعزيز تواجدها في مصر ومواصلة العمل عن قرب مع الحكومة المصرية لتنفيذ خططها الإستراتيجية على المدى البعيد، وكذلك الأهداف القومية في إطار برنامج رؤية مصر 2030.

يُعد «وصفي» من القادة البارزين ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاع التكنولوجيا في مصر، وقاد أثناء توليه مناصبه السابقة في كل من إنتركوم إنتربرايز وأوراكل وآي بي إم، العديد من استراتيجيات المبيعات، وأدار أهم مبادرات التحول في مجال الأعمال لعدد من المؤسسات الكبيرة، وذلك قبل تعيينه كمدير لفرع شركة هيوليت باكارد إنتربرايز في مصر.

كما شغل «وصفي» عدة مناصب في الشركة، وكان مدير القنوات والمدير العام بالإنابة في الشركة بمصر، ومن ضمن الأولويات التي سيركز عليها هي قيادة استراتيجيات وبرامج التحول في الأعمال باعتبارها مجال خبرته الأساسية، بجانب العمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون التجاري مع كل من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة، كما سيركز أيضًا على اجتذاب عملاء جدد ومساعدة الشركاء والعملاء الحاليين في أعمالهم من خلال تقديم حلول هيوليت باكارد إنتربرايز المبتكرة والحفاظ على استمرارية الأعمال والتميز التشغيلي.

وتعليقًا على تعيين محمد وصفي، قال رئيف أبوذياب، مدير عام هيوليت باكارد إنتربرايز، مصر وقطر والمشرق العربي: «يسعدني أن يصبح محمد وصفي المدير الجديد لفرع هيوليت باكارد إنتربرايز في مصر وأتطلع إلى العمل معه، يعكس اختيار وصفي التزامنا تجاه مصر والكفاءات المذهلة التي تضمها مع سجل وصفي الحافل في قيادة التحولات الناجحة في الأعمال وخبراته التنفيذية في قطاع التكنولوجيا، وستعمل الشركة على تسريع مساهمتها في رحلة التحول الرقمي وأهداف الاستدامة كجزء من رؤية مصر 2030».

بدوره علق محمد وصفي على قرار تعيينه قائلًا: «يسعدني تولي هذا الدور المهم في هيوليت باكارد إنتربرايز، وأتطلع إلى قيادة أعمال الشركة في مصر، متحمس للتعلم من زملائنا وشركائنا، وأعتقد أن حجم وطبيعة معرفتي وخبراتي سيساعدان عملائنا وشركائنا على تحقيق الأهداف المطلوبة في التحول الرقمي».