وزيرة الصحة: «الأقصر الدولي» أكبر الصروح الطبية لخدمة أهالي الصعيد

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تقديم مليون خدمة طبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، من خلال 5 مستشفيات و38 وحدة ومركز طب أسرة، وذلك منذ شهر فبراير الماضي وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، مجمع الأقصر الطبي الدولي (الأقصر العام سابقًا)، اليوم الإثنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، والدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل العربي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي جرى تدشينها بمحافظة الأقصر في 16 من فبراير الماضي، والعمل بها رسميًا بداية من أول يوليو الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المجمع المختلفة بالمباني التخصصية في (أمراض الكلى، الرمد وجراحة العيون، طب الأسرة)، وأكدت أنه يعد أكبر الصروح الطبية يقدم كافة الخدمات الطبية لأهالي محافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد بمختلف التخصصات لاسيما المتقدمة والنادرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال «مجاهد» إن الطاقة الاستيعابية للمجمع تضم 320 سريرًا و57 عناية مركزة، كما يضم 27 ماكينة غسيل كلوي و 24 حضانة أطفال، بالإضافة إلى 22 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، ومبنى الاستقبال والطوارئ ومبنى الحروق، كما يضم المجمع بنك دم إقليمي و5 معامل لإجراء مختلف أنواع التحاليل المعملية، بالإضافة إلى قسم العمليات الكبرى في جراحات (القلب المفتوح، المخ والأعصاب، العظام زراعة كلي)، بالإضافة إلى قسمي القسطرة والمناظير، ووحدة زرع النخاع، فضلاً عن قسم للأشعة يضم (أشعة مقطعية، أشعة سينية، سونار، رنين مغناطيسي، أشعة جاما كاميرا، أشعة الموجات فوق الصوتية، أشعة الإيكو، أجهزة دوبلر، غرفة موجات تصادمية، غرفة بانوراما أسنان).

وتابع أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد السبكي بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات بالمجمع وفقًا للمواعيد الزمنية المحددة، وتوريد كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية واختبارها للتأكد من كفاءتها تمهيدًا لبدء تقديمه الخدمات الطبية للمواطنين ضمن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة الجديدة بمحافظة الأقصر.

ولفت إلى أن الوزيرة أكدت أهمية اعتماد جميع أقسام المجمع ضمن برنامج الزمالة المصرية، وبلغ عدد الأقسام المعتمدة (20) قسمًا حتى اليوم، وتضم فرق طبية واستشاريين على أعلى مستوى بمختلف التخصصات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

يُذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتي انطلقت بهم المنظومة 16 فبراير من العام الجاري، ومحافظة (بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.