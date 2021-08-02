وزيرة الصحة تراجع إجراءات الحجر الصحي بمطار الأقصر

تفقدت الدكتورة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، فور وصولها صباح اليوم الاثنين، في إطار زيارتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

ويرافق الدكتورة هالة زايد خلال زيارتها كل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حسانين، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشؤون الطب العلاجي، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وجهت الدكتور محمد حسانين بالانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي الأقصر وأسوان بلقاح فيروس كورونا، خلال شهر أغسطس الجاري، حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين وضيوف مصر الكرام، بالتزامن مع خطة الدولة لتنشيط السياحة والتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

وأكد «مجاهد» أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالحجر الصحي؛ للتأكد من توافر مخزون كاف، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجريها الفريق الطبي بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مساعد وزيرة الصحة، إلى أن الدكتورة هالة زايد شددت على استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول البلاد للقادمين من الخارج إلا بعد مراجعة الحصول على شهادة (PCR)، تفيد الخلو من الفيروس، أو الحصول على شهادة معتمدة تفيد تلقي الجرعات الكاملة لأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية قبل 14 يومًا من الوصول للبلاد، مؤكدًا مناظرة 17 ألفًا و139 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي في مطار الأقصر الدولي منذ بداية الجائحة حتى اليوم.

ولفت الدكتور خالد مجاهد، إلى أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددًا من المستشفيات، ووحدات طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، التي انطلقت في 16 فبراير الماضي.