حظك اليوم الثلاثاء 3-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة حظك اليوم للبرج التابع لهم، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها حظك اليوم لمختلف الأبراج وذلك وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 29-7-2021 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد داعمان ويمنحانك إصرارا ويجعلانك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم برج الحمل 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بكرم وقد تجمعك بالأخوة مناسبة سعيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جوليا بطرس ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع خطواتك وأن تكون حذرا ولبقا، وقُم بحساب نفقاتك بعناية تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الثور 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتعامل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تناغم الشمس والقمر يدعمك اليوم ويجعلك لامعا وقد يعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بكل السحر والجاذبية ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 29-7-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك، ومن المهم أن تحافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج السرطان 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية!

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.

حظك اليوم برج الأسد 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يدعمك ويدفعك للاقتراب ممن تحب، واليوم تحصل بسهولة على دعم الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 29-7-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك، واعمل بدقة.

حظك اليوم برج العذراء 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وعليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

حظك اليوم برج الميزان 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك يوما مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة.. عموما تلتقط الفرص وتحقق تطورا.

حظك اليوم برج الميزان 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يمدانك بالمشاعر الدافئة وقد تخيّم على علاقاتك روح الود والتفاؤل، وفي الأفق لقاءات واعدة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بسرعة بديهة ويساعدك على علاج مستجدات مالية وتحسن التصرف والتخطيط.

حظك اليوم برج العقرب 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمنزل الأصدقاء يمنحانك سحرا في عيون الجنس الآخر.. تقترب بلطف ممن تحب، وقد تكتشف اليوم معلومات مهمة اجتماعيا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك والوقت ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهل.

حظك اليوم برج القوس 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالحفاظ على اللباقة.. كن هادئا مع من تحب أو مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نجلاء فتحي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك طاقة ونشاطا، وتتألق موهبتك في إدارة وتنظيم أعمالك.

حظك اليوم برج الجدي 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمنحك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية، وعليك أن تقاوم ميلك للتمرد والانفعال.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 29-7-2021 على الصعيد المهني

تتحمل مسئولياتك جيدا.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللا مبالاة.

حظك اليوم برج الدلو 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يجعلك تنعم اليوم براحة البال واليسر في الحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 29-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تذكر أن انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك.. انتبه وحاول أن تتجاوب مع الواقع لتحقق تطورا.

حظك اليوم برج الحوت 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في مواجهة برجك.. إذا تعقدت الأمور، اصبر واهتم باللباقة في إدارة الحوارات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.