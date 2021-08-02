رغم تحذير محافظ الإسكندرية.. المحلات تحاصر «شارع 45» والحي يرد

تركت الجولة المفاجئة التي شنها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على «شارع 45» منذ يومين، أثراً كبيراً في نفوس المواطنين الذين أشادوا بتلك الحملة، التي شهدت إحالة مدير الإشغالات بحي منتزه ثاني إلى التحقيق فوراً، وإيقافه عن العمل، وذلك بعدما شهد العديد من التعديات على حرم الشارع خلال الجولة المفاجئة.

وعلى الرغم من تحذيرات المحافظ، الذي أمر برفع جميع الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها ومصادرتها فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحال المخالفة، محذراً جميع المحال بالالتزام بالحدود المخصصة لها، وفرض عقوبات رادعة لهم في حال تكرار المخالفة، تصل إلي الإغلاق الفوري للمحال، إلا أن الأمر عاد للتكرار مجدداً في ثاني أيام الحملة المفاجئة.

استمرار المخالفات في شارع 45 رغم جولة المحافظ

ورصدت «الوطن» تعديات عديدة من قبل محلات شارع 45 وعودة فرش أصحاب المحلات لبضائعهم في الشارع مجدداً، على الرغم من أمر المحافظ بتشميع أي محل يقوم بإعادة فرش منتجاته في الشارع مجدداً بعدما قام بتحذيرهم خلال الجولة ومصادرة المفروشات الخارجية.

وبينما قال المحافظ خلال مقطع فيديو نشرته المحافظة لأصحاب المحلات: «اللي مريت عليه همر عليه بكرة تاني لو لقيت حاجة برة المحل هيتشمع»، إلا أن الواقع عكس تلك الكلمات، حيث لم تشهد مرور آخر من قبل محافظ الإسكندرية الذي استنكر المشهد حينها قائلاً: «الشارع بقى ملك المحلات ولا إيه».

حي المنتزه ثاني: رصدنا 46 حالة إشغال في اليوم التالي لجولة المحافظ

من جهته، قال اللواء حسن الجمال، رئيس حي منتزه ثاني، إنه تم ارسال حملة فورية مساء اليوم التالي لجولة المحافظ لرفع الإشغالات بنطاق الحي لإستعادة الإنضباط وردع المخالفين حيث أسفرت عن رصد عدد 46 من حالات الإشغال المتنوعة الخاصة بالمحال التجارية والباعة الجائلين وتم رفعها بالكامل، وذلك خلال خط سير الحملة بكل من «ش30 من45 ،ش45، ش جمال عبد الناصر ومتفرعاته».

واضاف الجمال في بيان، أنه يجرى متابعة الحملات بنطاق الحي لإستعادة الإنضباط، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمواصلة حملات رفع الإشغالات لفتح الطريق أمام المارة والتيسير على المواطنين بنطاق الثغر.

إزالة المخالفات والتعديات بشارع 45 في اليوم الثاني لحملة المحافظ

فيما قاد اللواء حسن الجمال، رئيس حي ثان المنتزه ، اليوم الإثنين، حملة مكبرة برفقة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، يحي زكريا سكرتير عام الح، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان، وذلك لإزالة التعديات الصارخة والإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين والمركبات وتستهدف الإستيلاء على حرم الطريق العام بشارع 45 .

أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام، واللوحات واللافتات الإعلانية المخالفة، وإزالة الحواجز الحديدية وإطارات السيارات المتهالكة وتكسير الكتل الخرسانية التي تعيق حركة السير ، فضلا عن التفتيش على الأوراق والمستندات الخاصة بالمحال التجارية والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالحدود الخاصة بالمحال فقط دون المساس بحرم الرصيف.