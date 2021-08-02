رابط تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021 في الإسكندرية

خصصت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، رابط لتنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021 حيث من المقرر بدء تلقي طلبات أولياء الأمور للتقديم للمدارس الرسمية لغات حيث يشمل التقديم ثلاث مدارس مع طباعة ملف التقديم إلكترونيا.

وشملت المدارس «الرسمية لغات انجليزي، الرسمية لغات فرنسي، الرسمية لغات انجليزي إدارة برج العرب»، ويمكن التقديم من خلال الدخول إلى الرابط التالي: http://www.kg-alex.com/

ووضعت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، عبر موقعها ملاحظة مهمة تفيد بأن المتقدم للمدارس الرسمية لغات انجليزى لا يستطيع التقدم للمدارس الفرنسية أو إدارة برج العرب والعكس، حيث يحق لكل طالب التقدم في نوعية واحدة فقط.

تنسيق المدارس الرسمية لغات انجليزي 2021 الإسكندرية

من خلال الرابط التالي :

يمكن التقديم في المدارس الرسمية لغات إنجليزي http://www.kg-alex.com/ss.html،

ووضعت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية عدد من الشروط منها، إنه لا يجب استخدام متصفح بخلاف جوجل كروم لأن الموقع متوافق فقط مع متصفح جوجل كروم، وقد يؤدى استخدام متصفح آخر إلى فقد بعض بيانات التقدم

تعليمات وقواعد التقدم للمدارس الرسمية لغات

• سن التقدم لرياض الأطفال من مواليد 2/10/2015 حتى مواليد 1/10/2017 ويتم القبول وفقاً للسن والكثافة و رغبات ولى الامر وذلك حتى 30/6/2021 .

• مراعاة استيفاء كل الرغبات «20 رغبة» الموجودة بالاستمارة، ويجب أن تكون الرغبات مسجلة بمعرفة ولى الامر.

• يجب على ولي الأمر الاطلاع على التعليمات الموجودة بمحتويات الملف قبل ملء البيانات والرغبات.

• عند وجود خطأ بالبيانات فغن التعديل لايتم إلا بحضور ولى الأمر «الولي الشرعى - حكم ولاية تعليمة»، بعد كتابة إقرار والتعديل لمرة واحده فقط.

• يجب دفع المصروفات فى خلال 15 يوم بعد إعلان النتيجة ويعد عدم دفع المصروفات فى المدة المحددة وفق الإقرار الذى تم التوقيع علية بواسطة ولي الامر تنازلا عن حق نجله فى الترشح للمدرسة التى تم تنسيقه بها .