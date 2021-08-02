إنشاء أول مركز تعليمي خدمي بـ«زراعة الإسكندرية»

استقبل الدكتور محمد بهى الدين محمد، عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، الدكتور عمر عابدين، منسق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومدير المشروع فى مصر، بمكتبه، اليوم، لمناقشة إنشاء مركز تعليمي خدمي متميز بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية وربطه بالقطاع الزراعي الصناعي في مصر.

التنمية الشاملة والمستدامة لتصنيع وتكثيف وتجفيف وتعبئة جميع سلالات فاكهة الطماطم

وأوضح عميد الكلية، أنه يتم ربط المركز التعليمي بالقطاع الزراعي من خلال مشروع التنمية الشاملــة والمستدامة لتصنيع وتكثيف وتجفيف وتعبئة جميع سلالات فاكهة الطماطم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» والذي سيتم تمويله من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائى «AICS».

المساهمة في تقليل الفاقد من فاكهة الطماطم

وأشار إلى أن المركز يهدف إلى المساهمة في تقليل الفاقد من فاكهة الطماطم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تضمن اللقاء مناقشة سبل إنشاء المركز من حيث الهيكل الادارى والفني والتمويل بالأجهزة والمعدات والدلائل التدريبية في التقنيات الحديثة لصناعة الطماطم في مصر.

تقديم الخدمات التدريبية لحوالي 1000 من المزارعين والخريجين والمستثمرين

واستكمل أن المركز يهدف إلى ضمان استمرارية واستدامة المركز مع إمكانية تقديم الخدمات التدريبية لحوالي 1000 من المزارعين والخريجين والمستثمرين، كما تم خلال الزيارة تنظيم جولة تفقدية بالكلية تضمنت مصنع الالبان ومصنع الصناعات الغذائية ومعمل ميكروبات الالبان وبحوث الجبن ومعمل سلامة الغذاء بالكلية.