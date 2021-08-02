لطلاب الشهادة الثانوية.. شروط الالتحاق بالجامعات التكنولوجية 2021

يبحث عدد من طلاب الشهادة الثانوية العامة أو الفنية عن شروط وخطوات الالتحاق بالجامعات التكنولوجية باعتبارها المستقبل الحقيقي لسوق العمل في مصر، خاصة وأن الدولة تولي اهتمام كبير بمثل هذه الجامعات.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة والتي تقدمها لأبنائنا من طلاب الشهادة الثانوية العامة، والذين يبحثون عن كيفية الالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، الشروط، والخطوات والمصروفات الدراسية، بحسب تصريحات سابقة للدكتور الدكتور طارق عبد المجيد، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة بجامعة القاهرة الجديدة، في برنامج المواجهة والمذاع على قناة «CBC اكسترا» خلال السطور التالية:

شروط الالتحاق بالجامعات التكنولوجية

وبحسب الدكتور طارق عبد المجيد، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة بجامعة القاهرة الجديدة، فإن شروط الالتحاق بالجامعات التكنولوجية تتلخص كالآتي..

- اجتياز اختبار القدرات، وسيبدأ فتح باب التقديم بداية من السبت القادم الموافق 7 أغسطس وحتى 19 من الشهر نفسه.

- تتضمن اختبارت القدرات، المواد الآتية: « الإنجليزية، والرياضة، والـIT والفيزياء، وغيرها من المواد التي جرى دراستها»، والهدف منها اختيار أفضل الطلاب، نظرًا لأن الأعداد المطلوب للالتحاق بالجامعات محدود للغاية.

- أقصى عدد للطلاب يمكن قبولهم في الجامعات التكنولوجية في التخصص الواحد ما بين 50 إلى 100 طالب فقط.

مصروفات الجامعات التكنولوجية

قال عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة التكنولوجية ، إن المصروفات الدراسية خلال الصفي الأول والثاني تبلغ 10 آلاف جنيه للطالب بالعام الدراسى، أما خلال الصفي الثالث والرابع فتبلغ المصروفات الدراسية نحو 12 ألف جنيه فى آخر عامين.

وبحسب تصريحات الدكتور طارق، فان الجامعات التكنولوجية تقبل الطلاب من الثانوية العامة والدبلومات الفنية.