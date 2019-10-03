"التعليم العالي": خريجو الجامعة التكنولوجية سيعملون ثاني يوم من تخرجهم

تحدث وزير التعليم العالي، عن الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أنها جامعات تهتم بالجانب التطبيقي والجانب العملي أكثر من الجانب النظري.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يستهدف دخول 50 ألف طالب فقط في الجامعات التكنولوجية من أصل 800 ألف طالب، مشيرًا إلى أن خريج هذه الجامعات يحصل على بكالوريوس في الصناعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات الصناعة.

وضرب وزير التعليم العالي مثلًا بارتفاع نسبة البطالة بين خريجي كليات التجارة والآداب والحقوق، وأنهم طبقًا للاحصائيات يعملون عادة في غير مجالاتهم، لافتًا إلى أن أهالي هؤلاء الطلاب يجب أن ينصحوهم بأن يلتحقوا بالجامعة التكنولوجية ليلتحقوا بالوظائف بعد تخرجهم مباشرة في أحد المصانع سواء في مصر أو خارجها، "هيتخرج يعمل تاني يوم في مصنع".

في سياق متصل، قال وزير التعليم العالي إن الجامعات التكنولوجية تعتبر مسار جديد مستحدث في مصر ولم تكن موجودة من قبل.

وأوضح أن من واقع الرؤية تبين أن مصر والعالم تحتاج أمثال هذه الجامعات التي ستساعد مصر على التقدم.

وأشار الوزير إلى أن المجتمع ما زال ينظر للتعليم الفني بشكل غير مقبول، مضيفًا أن الأمل في التعليم الفني، لافتًا إلى أنه تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية "بني سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة"، مشددًا على اهتمام ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات التعليمية التي تقام بشكل يومي.