رئيس الجامعة التكنولوجية يترأس مجلس الكلية المصرية الكورية ببني سويف

ترأس الدكتور سيد عبد القادر، رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، مجلس الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، اليوم، بحضور الدكتور محمد قايد عميد الكلية، والدكتور عماد الزهيري، مدير المجمع التكنولوجي بالفيوم، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجلسة، ناقش الحضور تطبيق نظام التعليم الهجين للفصل الدراسي الجاري واطمأن رئيس الجامعة من أعضاء المجلس على سير العملية التعليمية بالكلية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم فيما يخص التحديات التي تواجههم أثناء العمل، ووجه إلى وضع أسس وقواعد علمية لحل المشكلات وإزالة كافة المعوقات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإدارية المدرجة بالمجلس.

واستعرض "عبد القادر" استعدادات الكلية فيما يخص الزيارات التدريبية العلمية، واستكمال مسيرة التنمية للكلية بما يعزز مكانة الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا، ونشر الوعي للتصدي لفيروس كورونا المستجد بين أوساط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال الملصقات وورش العمل المتكررة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد خلال كافة الأنشطة والفاعليات بالكلية، كما ناقش المجلس كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واحتياجات الكلية من مواد المطهرات والأدوات الأزمة للتعقيم.

وفي سياق آخر افتتح رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، التدريب العملي لأعضاء هيئة التدريس والفريق المشرف على المعامل الدراسية على يد خبراء جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو التدريب على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة وكيفية الأستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة الموجودة بالمعامل للعمل بكفائه 100% لتحقيق أعلى استفادة مرجوه وذلك لخدمة الطلاب والمجتمع الصناعي المحيط من خلال تقديم جيل من التكنولوجيين قادرين على استخدام مثل هذه المعدات في المصانع والكيانات الصناعية المختلفة بما يعزز مكانة الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

جدير بالذكر أنه في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودولة كوريا الجنوبية، قدمت جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كوريا تك) دعمًا فنيًا لجامعة بني سويف التكنولوجية يشمل تزويد المعامل الجديدة بأفضل الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والتي تعتبر نقلة كبيرة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي بمصر وتؤهل الجامعة لتكون واحدة من أهم الجامعات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط.