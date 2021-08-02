عطل مفاجئ يتسبب في انقطاع المياه عن بورسعيد

أثار انقطاع مياه الشرب بشكل مفاجئ عن محافظة بورسعيد حالة من الغضب بين الأهالي، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين، وبسبب عدم تنبيه الجهات المسؤولة للمواطنين بشكل مسبق بانقطاع مياه الشرب، وتوافد أهالى بورسعيد على محلات البقالة والسوبر ماركت لشراء المياه المعدنية.

وقال كامل عبد الوهاب، موظف، إن مسؤولي قطاع المياه لم ينبهوا المواطنين حتى يقوموا بتدبر احتياجاتهم من المياه، التى يحتاجون إليها بشدة في فصل الصيف، وأضاف أنه قام بشراء كرتونة مياه معدنية، حتى انتهاء الأزمة، معرباً عن أمله في أن يتم تدارك الأزمة سريعاً.

عطل مفاجئ سبب انقطاع المياه وعودتها خلال ساعتين

ومن جانبها، أعلنت محافظة بورسعيد أن هناك عطلا مفاجئا بمحطة المياه الرئيسية في منطقة الرسوة، تسبب في انقطاع المياه، وأوضحت المحافظة، في بيان لها أصدرته مساء اليوم الاثنين، أنه يجري الآن أعمال الإصلاح، بواسطة فرق فنية متخصصة، وسوف يستغرق الإصلاح قرابة الساعتين، وسيتم بدء ضخ المياه بصورة طبيعية من الساعة الثامنة.

وكان اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، قد أعلن في وقت سابق أمس، الانتهاء من عملية تطهير بيارات طلمبات محطة رفع صرف صحي أبوعطوة الكبرى، تنفيذاً لخطة الشركة في تطهير جميع بيارات محطات الصرف الصحي بإقليم محافظات القناة لرفع كفأتها، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

وقال رئيس الشركة إن محطة رفع صرف صحي أبو عطوة، هي محطة التجميع الرئيسية لمدينة الإسماعيلية، وتصرف أكثر من 180 ألف متر مكعب يوميا الي محطة معالجة صرف سرابيوم، وذلك عن طريق أجهزة الطرد بقطر 1200، بطول 9 كيلو، وتعمل المحطة من خلال 6 محركات وطلمبات عملاقة تعمل طوال 24 ساعة بالتناوب.

وأضاف أن خطة الشركة ترتكز على عدة محاور منها رفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظات القناة السويس والإسماعيلية بورسعيد، ووضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، لضمان الاستمرارية في العمل، ووضع خطة تعتمد على الاحتياج الفعلى والزيادة السكانية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.