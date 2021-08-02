بالرقص والزغاريد.. طلاب الثانوية يحتفلون بانتهاء الامتحانات في بورسعيد

احتفل طلاب الثانوية العامة شعبتي «علمى علوم وعلمى رياضة»، ببورسعيد، بانتهاء الامتحانات فى مادتى التفاضل والتكامل والجيولوجيا، اليوم، بإطلاق الزغاريد والرقص على أنغام المزمار البلدي، حيث رقصت طالبات مدرستى بورسعيد الثانوية بنات والتجريبية وشاركهم طلاب مدرسة بورسعيد بنين.

طلاب الأدبي يشاركون زملائهم فى الاحتفال بانتهاء الامتحان

وانضم إليهم زملائهم من طلاب القسم الأدبي الذين انتهو من الامتحانات الأربعاء الماضي كما انضم إليهم أولياء الأمور واطلقوا الشماريخ وألقى عليهم الأهالى الحلوى من الشرفات المطلة على محيط المدارس ورقصت الأمهات وأولياء الأمور على أنغام الموسيقى احتفالا بانتهاء الامتحانات مؤكدين أنها كانت سنة كبيسة ووصفوها بالكابوس ودعوا الله أن تكمل فرحتهم بالنجاح والتوفيق، والتقطو الصور التذكارية مؤكدين أنها ستكون ذكرى لا تنسى فى تاريخ الثانوية العامة على مدار سنواتها السابقة بعد تعرض الطلاب لتجربة جديدة.

التفاضل والتكامل استكمال لأسئلة الرياضيات الصعبة

من جانب آخر أكد عدد من طلاب علمى رياضة أن امتحان مادة التفاضل والتكامل حوى أسئلة في مستوى الطالب المتوسط بينما باقي الأسئلة صعبة وبعضها من خارج المنهج موضحين أن التفاضل والتكامل جاء استكمالا لاسئلة مواد الرياضيات الصعبة، فيما أكد طلاب علمى علوم أن امتحان الجيولوجيا جاء فى متناول الطالب المتوسط ويوجد سؤالين للطالب المتميز مشيرين إلى أن الأسئلة كلها جاءت من المنهج.

غياب 9 طلاب فى امتحانات الثانوية العامة اليوم

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد برئاسة الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تقرير غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الثانوية العامة اليوم بمادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم لمدة ٣ساعات والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات لمدة ساعتين.

وأوضحت أن إجمالى عدد الطلاب 2738 طالبا وطالبة وعدد الطلاب المتغيبين 9 طلاب ولم ترصد حالات كورونا ‏بين الطلاب والمعلمين كما لم ترصد غرفة العمليات حالات غش أو أى مشكلات أمنية او صحية أو إدارية او فنية.