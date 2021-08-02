السياحة: لجنة كورونا الروسية أعطت الضوء الأخضر لعودة الرحلات من بلادها

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن الوفد الصحي الروسي الذي تفقد المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية بالغردقة وشرم الشيخ هذا الأسبوع للاطمئنان على الوضع الصحي الخاص بكورونا بفنادق المدينتين، أكد أن كافة المنشآت الفندقية والمنتجعات والقرى السياحية ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والقواعد الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار فيروس كورونا.

تقرير اللجنة أعطى الضوء الأخضر لبدء الرحلات 9 أغسطس

وأضاف«فلا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تقرير تلك اللجنة أعطى الضوء الأخضر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، بعد أن كانت تلك الخطوة هى الأخيرة لعودة الرحلات من روسيا للمنتجعات المصرية، موضحًا أن إشادة اللجنة الروسية بالاجراءات الاحترازية والوقائية بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء هامة جدا، ودليل على أن المدن السياحية المصرية آمنة صحيًا.

المنشآت الفندقية ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أن كافة المنشآت الفندقية مطالبة بالاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى انتهاء تلك الجائحة بشكل نهائي، لافتًا إلى أن الفنادق جاهزة لاستقبال السياح الروس المقرر قدومهم لشرم الشيخ والغردقة بداية من يوم 9 أغسطس الجاري.

ومن جهته قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال السياح الروس، موضحًا أن كافة الفنادق ملتزمة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وهناك لجان من وزارة السياحة والأثار تقوم بشكل دوري بالتفتيش المفاجئ على المنشآت الفندقية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق تلك الإجراءات.

وكان وفد روسي يضم مسئولين عن الصحة والنقل تفقدوا الأسبوع الماضي المنشآت الفندقية والقرى السياحية بمدن البحر الأحمر وجنوب سيناء، فضلا عن مطاري شرم الشيخ والغردقة للتأكد من مدى الاستعداد الصحي ومدى التزام لتلك الأماكن بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.