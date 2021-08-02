خبير تمويل يوضح أهمية التحول من العملات العادية لـ«البلاستيكية»

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على العملات البلاستيكية التي انتشرت لها بعض الصور خلال الساعات الماضية، قائلا إن تطور العملة يحدث بشكل متتال، وهذا الأمر ليس المرة الأولى ولن يكون الأخيرة، لأن التطوير والتحديث على العملة مستمر للحد من عملية التزييف والتزوير، إضافة إلى اقتصاديات التشغيل، مشيرًا إلى أنها حسابات فنية يجريها البنك المركزي.

وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، أن العملة الجديدة يدخل فيها مادة بلاستيكية اسمها «البوليمير» وهي تساهم في قدرة تحمل العملة، لأن الاقتصاد المصري يواجه مشكلة أن معدل دوران العملة منخفض، قائلا:«لا نتعامل تعامل مهذب مع العملات الورقية، وهذا يجعل تكلفة التشغيل على البنك المركزي مرتفعة».

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن هذا التطور يهدف إلى مواكبة التكنولوجيا الموجودة في العالم والحد من التزييف والتزوير إضافة إلى الشكل الجمالي ليتماشى مع مرحلة جديدة من عمر مصر، وستنتقل المؤسسات إلى العاصمة الإدارية، وهناك مقر جديد للبنك المركزي، ومطبعة جديدة هناك، بأحدث خطوط الإنتاج والمعدات.

وأشار إلى أن التطوير سيكون مستمرًا وليس على فئة محددة من العملات، كما سيجرى تدريجيًا ولن تُسحب كل الأموال الموجودة في السوق مرة واحدة وضخ الأموال الجديدة، طالما العملات الموجودة في الأسواق في حالة جيدة، وتُستخدم بشكل جيد.

أما عن اتجاه الدولة إلى التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على العملات الورقية، فقال إن انخفاض الاعتماد على العملة الورقية يعتمد على تطور المجتمع، والثقافة السائدة لدى المواطنين، وسوف يستغرق فترة زمنية، والدولة بالفعل تتجه إلى التحول الرقمي ولكن هذا لا يعني إهمال العملات الورقية.