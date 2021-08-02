للأمهات: احذروا من اللانشون وابتعدوا عن وضع الكريمات على جلد الأطفال

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه حال ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة مع قلة الهواء والازدحام تحدث مشاكل كبرى خاصة مع أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر أو الضغط أو مرضى السمنة والشيخوخة وكذلك أصحاب أمراض الربو الشعبي، بالإضافة إلى تأثيره على الأطفال الصغار والرضع وكبار السن، ناصحًا بمد الأطفال وكبار السن بالمياه بشكل دوري وباستمرار.

الإمداد الدائم لكبار السن والأطفال بالمياه دون طلب

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة «البرنامج العام»، أن الأطفال الصغار لا يطلبون المياه وكذلك كبار السن، كون مركز العطش عند الأطفال لا يعمل في هذه السن، كما أن مركز العطش عند كبار السن يكون خاملا، « كل شوية نديلهم ميه، لا ننتظر حتى ينشف الجلد أو يكون هناك إعياء للشخص»، كما شدد على ضرورة تهوية المكان الذي يتواجدون فيه بشكل دائم من خلال فتح المراوح والشبابيك والأبواب، وتخفيف الملابس.

تنظيف التكييف قبل استخدامه لتجنب انتشار الفطريات

وشدد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على ضرورة ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة، وكذلك ملابس واسعة، موضحًا أنه يجب تنظيف المراوح قبل استعمالها حتى تكون نظيفة وليس بها أتربة، « لو شغلنا المراوح بها أتربة ممكن تنقل أتربة لجسم الإنسان وتعمل مشاكل كبيرة جدًا فضلًا عن الحساسية»، كما نصح باستخدام التكييفات عند درجة 24 مع تنظيف التكييف بشكل جيد، لما له من آثار سلبية في ضخ الفطريات في البيئة.

تغيير ملابس الأطفال باستمرار وعدم وضع كريمات وبودرة

وأوضح استشاري المناعة أنه يجب تغيير ملابس الأطفال بشكل مستمر، « الأطفال بتعرق وإحنا ممكن ماناخدش بالنا من هذا الأمر، لازم الملابس تتغير بشكل مستمر، مع الاستحمام بشكل يومي، وعلينا أن نُحبب الأطفال في الاستحمام حتى لا تؤدي درجات الحرارة وارتفاعها لمشكلات في الجلد»، محذرًا في الوقت ذاته من وضع كريمات على الجلد وكذلك البودرة حتى لا تقفل مسام الجلد، كونها تغلق فتحات الغدد العرقية.

الابتعاد عن المياه الغازية والبسطرمة واللانشون

كما شدد على ضرورة اختيار المكان البارد للنوم، المكان البارد يُعد الأنسب، « ناموا في أبرد مكان في البيت، ويكون عليه فرش عشان نسمح بدوران الهواء»، فضلًا عن تجنب العصائر الجاهزة والمصنعة كونها تحتوي على كميات كثيرة من عناصر السكر والملح والصوديوم، مع الاهتمام بتناول الفاكهة الطبيعية وعصائر الفاكهة غير المصنعة، والبعد عن المقبلات واللانشون والبسطرمة والمياه الغازية، لأن كل هذا يؤدي إلى جفاف في الجلد.