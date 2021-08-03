مميزات الغواصة «S 44» أحدث قطع البحرية المصرية: تبقى تحت الماء 50 يوما

استقبلت قاعدة الإسكندرية البحرية، اليوم، أحدث القطع البحرية المنضمة للقوات البحرية المصرية، وهي الغواصة «S 44»، التي أجمع كثيرون على مزايها المتعددة وسماتها المختلفة.

وقال الفريق بحري أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنَّ الغواصة «S 44»، التي نجحت القوات البحرية في ضمها إلى أسطولها البحري مؤخرًا، تتسم بعدة مزايا في مقدمتها أنها غواصة متعددة المهام، ومن الممكن أن تتكلف بأكثر من مهمة، سواء هجومية أو دفاعية، إضافة إلى المهمات الاستطلاعية، التي تسطيع القيام بها كذلك.

وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم، أن من بين المهام الهجومية التي تستطيع تلك الغواصة أن تقوم بها، مهام متعلقة باستطلاع السواحل والمياه الإقليمية الخاصة بالعدو، وكذلك التعرف على تشكيلات العدو، وأمور أخرى كثيرة، أما المهام الدفاعية التي تتميز بها تلك الغواصة أيضًا، من بينها تأمين السواحل والقطع البحرية المصرية وحماية خطوط المواصلات البحرية، إضافة إلى حماية ثروات البلاد الاقتصادية المتواجدة بالبحار.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى أنَّ من أهم ما يميز تلك الغواصة أيضًا، أنَّ فترة بقائها في البحر تحت سطح الماء تصل إلى أكثر من 50 يوما متواصلة، موضحًا في الوقت ذاته أنَّ سلاح الغواصات أصبح مؤخرا واحدا من أهم الأسلحة التي يجب على أي دولة مهما كانت مواردها الاقتصادية تملكه، حيث أصبح يمثل السلاح الرادع رقم 1 عالميًا بالنسبة لكل الدول أمام أي هجوم قد تتعرض له.

ونبه أن هذه الغواصة، رفقة الغواصات المصرية المختلفة التي تمتلكها القوات البحرية، مزودة بأحدث الأسلحة المختلفة، سواء الطوربيدات أو أسلحة تحت الماء، وغيرها من الأسلحة.