أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021

استقرت أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس، ولم تختلف عن أسعار أمس، بسبب توافر المعروض والأصناف المختلفة. وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات الإخبارية اليومية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها للقارئ أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021.

أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم، على النحو التالي:

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 8 إلى 10 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا

يتراوح سعر الفاصوليا اليوم، من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي بين 3 و5 جنيهات.

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم، إلى 10 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الكيلو جرام الطماطم في بداية معاملات اليوم، في الأسواق اليوم، بين 2.5 إلى 3.75 جنيه.

سعر البطاطس

تراوح سعر البطاطس في الأسواق اليوم، بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

سعر الخس الكابوتشي

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر ورق العنب

تراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 20 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي إلى 25 جنيهًا.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، من 3.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البامية

تراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 5 إلى 6 جنيهات.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 25 جنيهًا، كما وصل الثوم الأحمر إلى 30 جنيهًا.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 3 إلى 4 جنيهات.