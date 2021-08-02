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عاجل.. رئيس تونس يعفي وزراء المالية والاتصالات والزراعة من مناصبهم

كتب:

محمد علي حسن
08:18 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

أصدر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، منذ قليل، أوامر رئاسية، نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، وتقضي بالتالي:

- إعفاء علي الكعلي، من مهامه، كوزير للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

-  تكليف سهام البوغديري نمصية، بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

- إعفاء محمد الفاضل كريّم، من مهامه كوزير لتكنولوجيا الاتصال، وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة.

- تكليف نزار بن ناجي، بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

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