عاجل.. رئيس تونس يعفي وزراء المالية والاتصالات والزراعة من مناصبهم

أصدر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، منذ قليل، أوامر رئاسية، نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، وتقضي بالتالي:

- إعفاء علي الكعلي، من مهامه، كوزير للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

- تكليف سهام البوغديري نمصية، بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

- إعفاء محمد الفاضل كريّم، من مهامه كوزير لتكنولوجيا الاتصال، وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة.

- تكليف نزار بن ناجي، بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.