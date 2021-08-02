عاجل.. رئيس تونس يعفي وزراء المالية والاتصالات والزراعة من مناصبهم
كتب:
محمد علي حسن
08:18 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد
أصدر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، منذ قليل، أوامر رئاسية، نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، وتقضي بالتالي:
- إعفاء علي الكعلي، من مهامه، كوزير للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
- تكليف سهام البوغديري نمصية، بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
- إعفاء محمد الفاضل كريّم، من مهامه كوزير لتكنولوجيا الاتصال، وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة.
- تكليف نزار بن ناجي، بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.