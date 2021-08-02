الرئيس التونسي: سنتجاوز العقبات التي تشهدها البلاد بفضل إرادة الشعب

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على إمكانية تجاوز العقبات التي تشهدها بلاده بفضل إرادة الشعب، وأيضا الوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسد الاختلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار «سعيد»، خلال لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي بقصر قرطاج، إلى التداعي التلقائي للشعب التونسي لشد أزر بعضه البعض، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

رئيس تونس: لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها

وأكد «سعيد»، على أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها، وأشار إلى أنه اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها، مؤكدا أنه يحترم القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات.

قوى سياسية تونسية تدين منظومة الحكم منذ 2011 وعلى رأسها حركة «النهضة» الإخوانية وحلفائها

من جانبها، أدانت قوى سياسية تونسية وحملت منظومة الحكم منذ 2011 وعلى رأسها حركة «النهضة» الإخوانية وحلفائها، مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من تأزم متفاقم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثم الصحي.

جاء ذلك في بيان، على إثر اللقاء التشاوري الذي جمع بين أحزاب «النهج الشيوعي» و«الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، و«الوطن الاشتراكي»، وشبكة «المناضلين الجبهويين»، ومناضلين يساريين مستقلين لتدارس آخر المستجدات السياسية بعد الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي.

وأكدت القوى السياسية، دعمها لكل الإجراءات والقرارات الهادفة إلى كشف وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب والاغتيالات ومحاسبة المتورطين فيها أمرا وتنفيذا.

ودعت القوى السياسية، كل القوى الوطنية والتقدمية إلى تطوير وتوسيع كل أشكال التنسيق والتشاور في سبيل التعاطي مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبلورة بديل سياسي واقتصادي واجتماعي وطني وشعبي.

وثمنت القوى السياسية، كل نضالات الشعب التونسي ضد منظومة الانتقال الديمقراطي واعتبرت إجراءات 25 يوليو الماضي بمثابة استجابة جزئية لمطالب الشعب التونسي والتي تقتضي درجة كبيرة من اليقظة ونضالا دؤوبا من أجل المضي قدما نحو تصحيح جذري وفعلي للمسار الثوري.

بدورها، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مساعدي رئيس البرلمان التونسي، رئيس حزب «النهضة» الإخوانية، راشد الغنوشي، بأن الأخير نقل إلى المستشفى العسكري.

ونقل الغنوشي مساء السبت، إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية، وذكر المكتب الإعلامي له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مساء أمس الأول السبت، أن «الغنوشي» تعرض لوعكة خفيفة نقل على إثرها للمصحة، مضيفا أن رئيس حزب «النهضة» الإخوانية، غادر المصحة، بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.