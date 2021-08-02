«الصحة»: موجة كورونا الرابعة قادمة وشدتها ستكون بحسب تصرفاتنا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤون الأبحاث، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن المواطنين يجب ألا يشعروا دائمًا بالقلق ولكن «عايزين نحس بالحذر، ونحاول وإحنا بنرجع لحياتنا الطبيعية أن نكون حذرين»، لافتة إلى أن نتيجة الزحام في المناسبات والمصايف التي حدثت الأيام الماضية سوف تظهر بعد أسبوعين أو ثلاثة.

وأضافت «عاصم» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم، أن «كورونا هذه الفترة في أقل معدلاتها، ولكن هناك حالات أكثر غير مشخصة، وأحب أقول إننا مش زيرو إصابات، وعمرنا ما هنوصل لـ(زيرو إصابات) لكن من الناحية العلمية هناك ثلاثة عوامل في انتشار الأوبئة، أولها الإنسان ومناعته، وثانيها الفيروس نفسه، وثالثها البيئة المحيطة، وتفاعل هذه العوامل يحدد ارتفاع أو انخفاض إصابات كورونا».

وتابعت مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في إصابات فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك زيادة في سبتمبر، مشددة على أن «الموجة الرابعة جاية، ولكن شدتها تختلف على حسب تصرفاتنا».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 230699 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 49 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 4 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، لافتا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 284311 من ضمنهم 230699 حالة تم شفاؤها، و 16528 حالة وفاة.