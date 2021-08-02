«الصحة»: عدم تأثر كورونا بالتغيرات المناخية زاد من شكوك أنه مُخلّق

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس أو انخفاضها، ليس له علاقة بفصل الشتاء أو الخريف، فالفيروس على مدى سنة ونصف أو اكثر، أثبت أنه لا علاقه له بهذه التغيرات المناخية، وبالتالي زادت الشكوك حول أنه مخلق ومُصنع وليس طبيعيًا.

فيروس كورونا لا يتأثر بالتغيرات المناخية بخلاف الفيروسات الأخرى

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هناك عالم فيروسات أمريكيا أكد أنه من خلال خطة الولايات المتحدة، في التعامل مع الإنفلونزا الآسيوية والإسبانية، وجدنا أنها تزيد في فصل الشتاء، وتقل في فصل الصيف، موضحًا أننا لم نجد هذا الأمر في فيروس كورونا المستجد.

وأردف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، أننا نجد الآن الهند متأثرة بشدة، وكذلك إنجلترا وفرنسا وألمانيا، متأثرون بشدة أيضًا بفيروس كورونا، وهو ما يعني أن الدول ذات أقصى درجات البرودة، وكذلك الدول ذات أقصى درجات الحرارة، تأثروا بالدرجة نفسها، مما يزيد الاعتقاد بأن الفيروس مخلق ومصنع.